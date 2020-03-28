Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM Тушению крупного возгорания сухой травы в Ростове-на-Дону мешает сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 марта.

Группировка сил и средств увеличена до 104 человек и 38 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 17 метров в секунду, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что огонь вспыхнул на улице Чемордачка около 14:00 мск. Площадь пожара составляет 700 кв. метров.

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