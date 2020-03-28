Владимир, , 17:16 — REGNUM Пять жилых домов загорелись населенном пункте Просеницы Меленковского района Владимирской области. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 15:06 мск. Загорелись пять жилых домов на улице Центральной, существует угроза перехода пламени на другие строения. По предварительным данным, загорелись четыре дачных дома и один жилой.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. На ликвидацию пожара прибыли 34 человека и 13 единиц техники. К настоящему времени пожар локализован на площади 250 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в нескольких жилых домах в деревне Анохина Владимирской области. Предварительной причиной пожара названо возгорание сухой травы.

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