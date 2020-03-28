Ташкент, , 16:41 — REGNUM Правительство Узбекистана освободило от таможенных платежей ряд лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинское оборудование, сырье, материалы и вещества используемые для их производства средство против коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данный перечень предоставлен для освобождения от платежей Министерством здравоохранения Узбекистана и Агентством по развитию фармацевтической промышленности.

Сообщается, что в порядке исключения, Республиканской специальной комиссии по подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане были предоставлены такие права, как освобождении от НДС на срок до 3 месяцев некоторых готовых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Комиссия также может формировать перечень товаров первой необходимости и освобождать их от таможенных платежей на срок до трех месяцев.

В Узбекистане на сегодняшний день количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 16 и составляет 104 человек.