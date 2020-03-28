Ташкент, , 16:38 — REGNUM В Узбекистане 39-летний мужчина умер от коронавирусной инфекции, он, будучи врачом, тайно пытался лечить себя дома, не консультируясь с врачами, сообщает Минздрав республики.

Данный гражданин был доставлен в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней в Ташкенте на машине скорой помощи 26 марта и скончался через два дня после госпитализации.

«Умерший пациент был в контакте с женщиной, которая первой привезла в страну болезнь из Франции», отмечает ведомство.

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, по состоянию на 28 марта 2020 года количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стране увеличилось на 16 до 104 человек.