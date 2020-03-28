Анкара, , 16:07 — REGNUM Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом, как пишет Anadolu Ajansı, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, операция была проведена в районе Метина. Отмечается, что в результате удара были «нейтрализованы» 8 членов незаконных вооруженных формирований.

Как передавало ИА REGNUM, РПК считается в Турции террористической организацией. Власти Турции ведут борьбу с повстанцами на территории соседних государств, в частности в Сирии и Ираке.

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