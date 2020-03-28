Череповец, Вологодская область, 28 марта 2020, 16:07 — REGNUM В Череповце за сутки положительный тест на коронавирус сдали еще семь человек. В городе введен режим ЧС. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.
В настоящее время оперативные службы города проверяют, как торговые центры и заведения общепита соблюдают режим повышенной готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Вологодской области были сданы первые два положительных теста на коронавирус. Если все полученные в области результаты подтвердит федеральная лаборатория, число заболевших в регионе составит 9 человек.