Череповец, Вологодская область, , 16:07 — REGNUM В Череповце за сутки положительный тест на коронавирус сдали еще семь человек. В городе введен режим ЧС. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

В настоящее время оперативные службы города проверяют, как торговые центры и заведения общепита соблюдают режим повышенной готовности.

«Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно», — заявил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Вологодской области были сданы первые два положительных теста на коронавирус. Если все полученные в области результаты подтвердит федеральная лаборатория, число заболевших в регионе составит 9 человек.