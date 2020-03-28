Саяногорск, Хакасия, , 14:39 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка возбуждено в Саяногорске (Хакасия). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о госпитализации в травматологическое отделение 11-летнего мальчика поступило в следственные органы 27 марта. У ребёнка были телесные повреждения в виде множественных укушенных ран конечностей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

По версии следствия, днём 26 марта мальчик гулял со сверстниками на территории у заброшенного здания комбината. Дети заметили, что к ним приближается стая бродячих собак, и бросились бежать.

11-летний мальчик побежал в сторону поля. Собаки догнали его и покусали. Ребёнка доставили в больницу.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в марте 2020 года бездомная собака напала на восьмилетнего ребёнка.

Читайте также: В Красноярске бездомная собака напала на ребёнка