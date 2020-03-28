Донецк, , 11:18 — REGNUM Боевики украинских вооруженных формирования десять раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщает 28 марта пресс-служба представительства ДНР в СЦКК.

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты: Зайцево, Доломитное, Широкая Балка, Спартак, Донецк (поселок шахтты «Трудовская», Вольво-центр), Старомихайловку, Коминтерново.

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В ходе обстрелов боевиками ВСУ были применены минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы РПГ, СПГ, АГС, а также стрелковое оружие крупного калибра, стрелковое оружие. По территории республики со стороны вооруженных формирований Украины также работал снайпер. По территории Донецкой Народной Республики ВСУ выпустили за прошлые сутки 47 боевых припасов.

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Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 53 боевых припаса. За прошедшую неделю украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики. В результате чего были ранены пять человек и повреждены 16 домостроений и объектов гражданской инфраструктуры.

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Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в ОБСЕ призвали к прекращению боевых действий в Донбассе.