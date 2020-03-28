Находка, Приморский край, , 09:27 — REGNUM Взрыв бытового газа произошёл в квартире жилого многоквартирного дома в городе Находке Приморского края. Об этом 28 марта сообщил журналистам представитель управляющей компании дома.

Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже шестиэтажного дома около 13:00 по местному времени (06:00 мск). На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, медики и представители управляющей компании. Было установлено, что взорвался газовый баллон, подключённый к газовой плите.

В результате взрыва были выбиты окна и повреждена облицовка здания, пожара не произошло. Конструкция здания повреждена не была. Травмы получил один человек, хозяин квартиры. Пострадавший госпитализирован с травмами конечностей и ожогами.

Причина произошедшего устанавливается. Другие квартиры в доме не пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва в Магнитогорске погибли два человека