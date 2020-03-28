Гуйян, Китай, , 08:46 — REGNUM Семь человек числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на территорию цементного завода, расположенного в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба местной администрации.

ЧП произошло в в 22:10 по местному времени (17:10 мск) в районе Гуаньшаньху города Гуйян, являющегося административным центром провинции. Под завалами оказались 12 человек.

Прибывшим на место происшествия семи пожарным расчётам удалось в результате поисково-спасательной операции найти пятерых человек. Все пятеро спасённых были госпитализированы, их жизнь вне опасности.

В настоящее время работы по поиску и спасению людей продолжаются, в них принимают участие около 80 спасателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 44 погибших в результате оползня в Бразилии.

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