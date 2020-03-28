Челябинск, , 08:06 — REGNUM Автомобиль «Скания» был задержан российскими пограничниками при попытке вывоза в Казахстан почти одиннадцати тонн дезинфицирующих средств. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Транспортное средство двигалось из Москвы на территорию Жамбыльской области Казахстана, и было остановлено в пункте пропуска «Бугристое» (Челябинская область). Задержание произведено совместно с сотрудниками Челябинской таможни.

«Выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общим объемом около 11 тыс. кг, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 мл», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, в России введен временный запрет на вывоз из страны дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств. Исключение составляют только гуманитарные грузы, направляемые в виде помощи другим государствам, а также товары для личного пользования.

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