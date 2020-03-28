Луганск, , 07:15 — REGNUM За прошлые сутки боевики украинских вооруженных формирований дважды обстреляли Луганскую Народную Республику, сообщили 28 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

ВСУ обстреляли населенные пункты Березовское и Донецкий. В ходе обстрелов было выпущено девять мин из миномета калибра 120 мм и совершено двадцать выстрелов из БМП-2.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хайди Грау призвала воюющие стороны к полному перемирию в Донбассе в связи со вспышкой заболевания коронавирусом.