Токио, 28 марта 2020, 05:06 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксированы на севере Японии, сообщает японского метеорологическое агентство.
Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо. Очаг сейсмособытия находился на глубине около 60 километров. Информации о разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Индонезии. Данных о разрушениях или пострадавших не сообщалось.
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