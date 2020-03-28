Курган, , 05:05 — REGNUM В Кургане по обвинению в должностном преступлении задержан бывший начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков. Ему вменяют ущерб федеральному бюджету в размере 56,5 мон рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Материалы дела были подготовлены УФСБ России по Курганской области. Следствием установлено, что в мае 2017 года между МЧС России и закрытым акционерным обществом НПО «Курганский завод СпецТехники» был заключён государственный контракт на поставку робототехнического оборудования стоимостью 94,41 млн рублей.

В марте — апреле 2018 года Олег Рожков, достоверно зная о существенных недостатках продукции, которую невозможно использовать, превышая полномочия, принял робототехнические средства и составил фиктивные акты об их соответствии техническим условиям. Причём акты подписал лично и представил к последующей оплате в МЧС России.

На основании подложной документации исполнитель заказа необоснованно получил более 56,5 млн бюджетных рублей.

По факту в отношении Олега Рожкова возбуждено уголовное дело по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий»).

В настоящее время следствием устанавливаются мотивы совершённого преступления, а также иные фигуранты дела. Решается вопрос об избрании в отношении Олега Рожкова меры пресечения в виде заключения под стражу.