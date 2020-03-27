Ташкент, , 23:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому будет осуществлена дополнительная социальная и материальная поддержка медицинских работников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, медицинским работникам, работникам санитарно-эпидемиологической службы и другим работникам, контактирующим с больными, зараженными коронавирусной инфекцией установлена дополнительная стимулирующая выплата.

«Установить, что специальные выплаты производятся на срок действия карантина, в том числе за март текущего года по итогам каждого четырнадцатидневного периода деятельности работника», говорится в документе.

Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления будут произведены за счет средств Антикризисного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

На данный момент в Узбекистане заражены коронавирусом 83 человека, 65 тысяч граждан находятся на карантине.

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