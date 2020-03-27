Екатеринбург, , 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге компания «Фортис» выступила с официальным заявлением в связи с трагедией в доме № 91 на улице Омской. Представители застройщика утверждают, что фирма не имеет отношения к пожару, который произошёл ночью 27 марта и погубил восемь человек, пишет «Накануне.Ru».

По данным компании, дом на Омской, 91 планировалось расселить в 2021 году. На его месте предстоит строить вторую очередь жилого комплекса «Основа». При этом жители были заинтересованы в расселении, а фирма им помогала.

«Не исключаем, что пожар может быть связан с недавними пожарами на Уралмаше, и действует психически нездоровый человек», — отметили представители застройщика.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статьям, предусматривающим ответственность за убийство общеопасным образом и за уничтожение имущества путём поджога.

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