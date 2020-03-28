Тегеран, , 07:58 — REGNUM 27 марта глава комитета по управлению кризисными ситуациями в городе Фарьяб заявил, что землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Керман, однако в результате землетрясения никто не пострадал. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Али Никнафс отметил, что местные советники получили данные о соответствующих районах, однако никаких сообщений о жертвах вследствие землетрясения пока не поступало. По его словам, эпицентр землетрясения находился на 57,30 градуса долготы и 28,30 градуса широты.

По данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 11:10 по местному времени на глубине 14 км. Землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера потрясло город Фарьяб (провинция Карман) 27 марта утром.

Напоминаем, что Иран находится на крупных линиях разломов тектонических плит и подвержен почти ежедневным землетрясениям, в связи с чем в стране действуют соответсвующие органы по изучению и определению сейсмоопасных районов.