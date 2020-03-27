Минск, , 19:19 — REGNUM Ажиотажный спрос на гречневую крупу будет удовлетворён, в крайнем случае на замену будет предложено пшено. Об этом сегодня, 27 марта, во время инспекции предприятия «Белгипс» в Минском районе заявил Александр Лукашенко.

«Нет никаких больших проблем. Ну, не будет гречки, будем пшенную кашу есть… Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

В официальном сообщении также сказано: «Президент пообещал, что когда закончится ситуация с коронавирусом и спадет психоз, он на эту тему расскажет очень много интересного. А пока что он предложил подумать над рядом вопросов. В том числе является ли коронавирус чем-то случайным или же рукотворным, кому это было нужно, кто и как попытался использовать данную ситуацию в своих целях и интересах».

«Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом», — пообещал Лукашенко.

В президентской пресс-службе сообщили также, что Лукашенко «также отметил, что появились люди, в том числе и в Белоруссии, которые пытаются хайпануть в интернете на теме коронавируса». Такими гражданами уже занимаются КГБ и другие спецслужбы.

«Мы начали отлавливать таких и спрашивать. Психоза и так хватает. Но (им, — прим. президентской пресс-службы) надо подогреть где-то, показать… А так называемая оппозиция пытается использовать это против власти. Ну, я помалкиваю. Время нас рассудит», — сказал белорусский лидер.

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