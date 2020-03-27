Киев, , 19:33 — REGNUM Сотрудники СБУ пресекли деятельность группы лиц, завозивших на Украину их Турции поддельные экспресс-тесты для выявления COVID-19, сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, злоумышленники перевозили некачественные лекарства и поддельные тесты в контейнерах с одеждой.

«Такая транспортировка также не позволяла придерживаться температурного режима, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан», — сказано в сообщении.

Лекарства и тесты продавались через интернет лично потребителям, без какой-либо разрешительной документации. Их хранили в антисанитарных условиях в одном из подвалов в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители возбудили дело по факту незаконного экспорта медицинских масок в Испанию. По предварительным данным, к вывозу масок могут быть причастны представители Киевской таможни.

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