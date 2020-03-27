Москва, , 17:50 — REGNUM Московский городской суд до 1 июня продлил срок ареста в отношении члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова и экс-адвоката Виктора Белевцова, обвиняемых в даче взятки более 1,4 млрд рублей бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сообщили 27 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд продлил срок ареста в отношении обоих обвиняемых до 1 июня 2020 года», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в период с ноября 2007 года по август 2016 Белевцов был посредником при даче Маркеловым взятки в размере более 1,4 млрд рублей экс-сотруднику антикоррупционного управления МВД (ГУЭБиПК) Захарченко за общее покровительство фирме. Обвинение считает, что взятка носила «длящийся характер».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 г.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима по обвинениям в получении взятки и воспрепятствовании правосудию.