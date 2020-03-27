Санкт-Петербург, 27 марта 2020, 17:48 — REGNUM Спасатели проверили сообщение о возгорании в административном здании санатория «Заря», которы был переоборудован в обсерватор для нахождения людей, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции страны. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, однако сигнал оказался ложным, сообщает в пятницу, 27 марта пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
По данным управления ведомства, сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в административном здании пансионата «Заря» в Курортном районе на пульт дежурного поступил в 16:32 мск.
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