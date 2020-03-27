Колтуши, Ленинградская область, , 17:30 — REGNUM Власти Ленинградской области подсчитали сумму причинённого ущерба от незаконной свалки на улице Колхознйв деревне Старая Всеволожского района, из-за которого в Колтушах был объявлен режим ЧС. Размер вреда, причиненного окружающей среды, в результате нарушения правил обращения с отходами, составил более 268,8 млн рублей. Об этом в пятницу, 27 марта сообщает пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время на месте начались работы по ликвидации отходов с незаконной свалки, в первую очередь вывозятся наиболее токсичные отходы. Кроме того, специалисты отобрали и исследовали пробы отходов, которые показали загрязняющие вещества в виде тяжелых металлов, а также химических соединений фенола, формальдегида и бенз (а)пирена.

По словам ответственного за локализацию и ликвидацию последствий ЧС заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаила Ильина, на территории участка, который теперь предстоит очистить, расположены отходы, относящиеся ко II, III и IV классу опасности для окружающей природной среды. Размер вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушения правил обращения с отходами, составил 268,8 млн рублей.

«Поскольку в ходе исследования проб, были выявлены отходы 2 класса, перед тем как окончательно ликвидировать свалку, нам необходимо было вывезти именно эти отходы, как наиболее опасные», — пояснил Михаил Ильин.

После того как самые опасные отходы будут вывезены, специалисты приступят к ликвидации остальных отходов и несанкционированной свалки.

Напомним, 6 марта региональные власти ввели режим ЧС в Колтушах, после того как местные жители смогли обратить внимание чиновников на участок в промзоне «Соржа — Старая», где в течение нескольких лет складировали и сжигали отходы. На тот момент убытки региональному бюджету от несанкционированной свалки были оценены в 80,5 млн рублей.

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