Джакарта, , 17:14 — REGNUM Пятикилометровый столб пепла выбросил вулкан Мерапи на острове Ява в Индонезии. Об этом 27 марта сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) в Twitter.

Извержение вулкана Мерапи было зафиксировано около 10:56 по местному времени (06:56 мск) и продолжалось около десяти минут. Пребывание в зоне действия вулкана ограничено Центром исследования геологических катастроф Индонезии расстоянием радиусом три километра от кратера.

Вулкан Мерапи находится на острове Ява в 30 километрах от города Джокьякарта. От столицы Индонезии Джакарты вулкан расположен более, чем в 520 километрах. Он является самым активным действующим вулканом на острове Ява. Мелкие извержения вулкана происходят с частотой около двух раз в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии международного аэропорта Adi Sumarmo в городе Суракарта в Индонезии из-за извержения вулкана Мерапи.

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