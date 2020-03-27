Тирасполь, , 16:45 — REGNUM Весь персонал расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС поместили в карантин после того, как у одного изо сотрудников подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Как передает ИА REGNUM, речь идет о примерно 400 человек, их разместили в санатории-профилактории «Солнечный».

Карантин продлится 14 дней. В случае выявления симптомов вируса сотрудников Молдавской ГРЭС будут отправлять в Слободзейскую центральную районную больницу, где находятся все заболевшие.

При этом в МВД Приднестровья сообщили, что Молдавская ГРЭС продолжит работать бесперебойно. «Уже проработан механизм обеспечения работы предприятия с соблюдением всех мер предосторожности. Оперативный штаб и руководство МГРЭС делают все возможное, чтобы сберечь здоровье приднестровцев и обеспечить работу предприятия в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Всего в Приднестровье до сих под подтверждено девять случаев коронавируса COVID-19.

Молдавская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция, которая обеспечивает электричеством Приднестровье, Молдавию и частично Румынию. С 2005 года Молдавская ГРЭС входит в российскую группу компаний «Интер РАО ЕЭС».