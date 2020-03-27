Саратов, , 16:48 — REGNUM В сумке, брошенной сегодня, 27 марта, у входа в мининформпечати Саратовской области, сотрудники службы разминирования Росгвардии не нашли взрывное устройство. Здание было оцеплено в связи с анонимным звонком о заложенной бомбе, сообщает ИА «Свободные новости». Сотрудникам госучреждения пришлось покинуть помещение на время проверки оставленной сумки.

В данный момент ведомство работает в обычном режиме.

Официальных комментариев в правоохранительных органах получить не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на улице Горького в Саратове полиция оцепила здание областного правительства. Перекрыто движение от улицы Московской до улицы Кутякова. Сотрудники полиции останавливают всех, пытающихся пройти вниз по улице Горького.

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