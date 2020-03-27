Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко 63-летний историк Олег Соколов останется под стражей в СИЗО до сентября 2020 года. На следующей неделе он будет этапирован из Москвы в Петербург. Об этом в пятницу, 27 марта заявила судья Октябрьского районного суда Петербурга после рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Суд постановил назначит открытое заседание по уголовному делу на 9 апреля 200 года на 12:00. Меру пресечения Соколову не изменять, оставить под стражей на срок шесть месяцев, то есть до 23 сентября 2020 года. В удовлетворении ходатайства адвоката и обвиняемого Соколова в изменении меры пресечения — отказать», — зачитала судья.

Кроме того, она сообщила, что на следующей неделе Олег Соколов будет этапирован в Петербург из Москвы, где он находился в «Бутырке» на время расследования уголовного дела. После того как обвиняемый будет размещён в «Крестах», ему будет передано решение суда, которое он сможет оспорить в течение трёх дней.