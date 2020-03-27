Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Грузовой поезд сбил автомобиль Toyota на железнодорожном переезде в Петербурге, в результате погибла женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 27 марта.

ЧП случилось напротив дома №221 по проспекту Народного Ополчения. О гибели женщины, которая находилась за рулем автомобиля, первыми сообщили очевидцы в социальных сетях. «Товарный поезд сбил машину. Собралось много служб, а именно автомобили скорой помощи, аварийный автомобиль, пожарная машина, полиция… В 14:20 поезд уехал», — заявили свидетели аварии.

Заметим, пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что в 13:55 на станции «Лигово» действительно произошло ДТП, но без погибших. По версии ОЖД, на регулируемом железнодорожном переезде системы сигнализации работали исправно.

«Водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на переезд перед движущимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадавших нет, повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. На график движения пригородных поездов ситуация не повлияла», — сообщили в ОЖД. Однако по УГИБДД уже начало проверку по факту аварии. По предварительным данным управления, 41-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

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