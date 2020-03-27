Бамако, , 16:04 — REGNUM Оппозиционный политик Мали Сумаила Сиссе пропал без вести. Об этом передает ВВС Africa.

В оппозиционной партии «Союз за республику и демократию» (URD) заявили, что Сиссе пропал без вести во время проведения агитационных кампаний в центральном регионе страны, Ниафунке.

Он и его сопровождающие должны были прибыть в деревню Кумайра вечером в среду, 25 марта, однако он так и не явился и не был доступен по телефону, говорится в заявлении UDR.

«Партия глубоко обеспокоена ситуацией и призывает правительство, вооруженные силы и миссию ООН помочь отследить их», — отметили в партии.

По информации журналистов телерадиокомпании, Сиссе — бывший министр финансов, а также ранее баллотировался на пост президента.

В настоящее время в стране готовятся к парламентским выборам, назначенным на 29 марта, отмечают журналисты. Президент страны Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что выборы пройдут, несмотря на распространение коронавируса.

Напомним, что правительство Мали объявило чрезвычайное положение в области здравоохранения и ввело комендантский час с 21:00 до 05:00 по местному времени. Все сухопутные границы страны так же были закрыты.