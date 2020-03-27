Ижевск, , 15:48 — REGNUM За минувшие сутки с банковских карт жителей Удмуртии пропало 1,42 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Жертвами мошенников стали 11 жителей республики — в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Вавожском районе.

По-прежнему основным способом мошенничества является звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который предупреждает о несанкционированной операции с карты. Выведав пин-коды, коды из смс-сообщений, мошенники практически поучат доступ к карте жертвы. Несколько человек мошенники убедили произвести ряд операций в банкомате. На одну из жительниц Ижевска таким образом был оформлен кредит на 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рост случаев мошенничества с банковскими картами в республике фиксируется как минимум с лета прошлого года. Причём мошенники не меняют тактику, а работают по ранее неоднократно проверенным схемам.

Правоохранители постоянно призывают жителей республики не разговаривать с мнимыми сотрудниками банков и не раскрывать данные банковских карт, не вносить предоплату за товары и услуги на банковские карты частных лиц, не участвовать в конкурсах в социальных сетях.

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