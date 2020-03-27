Москва, , 15:40 — REGNUM Следственный комитет опроверг недостоверную информацию, появившуюся в мессенджерах, о возможном прекращении своей деятельности из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте следственного комитета России.

В ведомстве разъясняют, что их сотрудники продолжают работу.

«Проводятся необходимые процессуальные действия, в частности, допросы по уголовным делам, находящимся в производстве следователей центрального аппарата СК России», — говорится в релизе.

При этом в комитете принимают все необходимые меры предосторожности. С лицами, находящимися на карантине, следственные действия не проводятся. Также на территорию не допускаются любые лица с симптомами вирусной инфекции.