Москва, , 15:35 — REGNUM Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в краже 180 тонн печатной продукции и другого имущества у московского бизнесмена из принадлежащих ему гаражных боксов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Потерпевший работает в сфере купли-продажи различных книг и для хранения продукции использовал гаражные боксы.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего и 27-летнего местных жителей и 27-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Все трое ранее работали на предпринимателя. Похищенное имущество они перевезли на служебных машинах и сдали в пункте приема макулатуры.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»).