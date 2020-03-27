Самара, , 15:51 — REGNUM Начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Самарской области и двух сотрудников внутренней службы подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в начале текущего года подозреваемый, через посредников — начальника и заместителя начальника областного ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД РФ, попытался получить взятку в сумме 300 тысяч рублей от гражданина, который действовал в ходе оперативного эксперимента. По мнению следствия, за взятку подозреваемый должен был способствовать пятерым иностранцам в выдаче им разрешения на временное проживание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Сейчас суд рассматривает ходатайство следственных органов об избрании в отношении начальника областного управления миграции ГУ МВД РФ меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что в отношении начальника и заместителя начальника ФКУ суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей по другому уголовному делу. Их обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, в феврале текущего года, обвиняемые получили через посредника, который действовал в ходе оперативного эксперимента, взятку в 100 тысяч рублей от учредителя коммерческой организации. По мнению следователей, за эти деньги они должны были обеспечить заключение госконтрактов между ФКУ и предприятием на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов, а также об утилизации государственных регистрационных знаков и за беспрепятственное исполнение указанных контрактов.

Расследование уголовных дел продолжается.

Сообщается, что начальник ГУ МВД РФ по Самарской области назначил проведение служебной проверки. Если вина задержанного будет доказана, то он будет уволен из правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданина Молдавии оштрафовали в Латвии за попытку дать взятку