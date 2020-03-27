Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех человек, которые под видом таксистов нападали на нетрезвых пассажиров, опаивали их психоактивными веществами и похищали имущество. Общую сумму оценили в 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, четверо безработных мужчин в возрасте от 22 до 38 лет в период с июня 2016 года по август 2017 года объединились в организованную группу для разбойных нападений на граждан. Они выставляли себя в роли таксистов, после чего подбирали нетрезвых пассажиров и обманным путем или под угрозой применения физической силы давали выпить безалкогольный напиток с растворенным в нем нейролептиком.

После того, как потерпевшие становились беспомощными, у них похищалось имущество, а через мобильные приложения снимались средства с банковских карт и счетов. Помимо этого, «таксисты» довозили своих жертв до их домов, поднимались с ними в квартиры и забирали понравившееся имущество.

«Таким образом, по версии следствия, участники организованной группы совершили шесть разбойных нападений на граждан, общий ущерб составил около 3,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи во время обысков обнаружили и изъяли у одного из подозреваемых, 38-летнего участника ОПГ, психотропное вещество «амфетамин» массой около 34 граммов, а также сигнальный пистолет, переделанный под огнестрельный, с двумя патронами к нему.

Все подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 162 УК РФ («разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере»), а также частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере») и частью 1 статьи 222 УК РФ («незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов»).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении участников организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.