Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM Правоохранители в Улан-Удэ задержали местного жителя по обвинению в применении насилия против представителей власти и незаконном хранении оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии.

23 марта оперуполномоченный сотрудник пришёл домой к 52-летнему мужчине, как отмечается, для выполнения процессуальных действий по уголовному делу. По всей видимости, обвиняемый оказался этим недоволен и напал на него, выхватив табельный пистолет. Сотруднику удалось вернуть оружие, однако мужчина скрылся.

Чуть позже он снова появился дома, где его уже ждал спецназ Росгвардии. При попытке его задержания, мужчина открыл огонь из травматического пистолета, ранив в ногу одного из правоохранителей. Тем не менее, остальным росгвардейцам удалось его обезоружить и задержать.

«В ходе обыска в его доме была обнаружена боевая граната с запалом, содержащая взрывчатые вещества, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и множество заготовок для изготовления колюще-режущего оружия», — добавили в СКР.

Уголовное дело возбуждено сразу по четырём статьям, решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.