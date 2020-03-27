Ярославль, , 13:59 — REGNUM Управляющие компании Ярославля продолжат свою работу в «неделю выходных», но изменят режим и порядок своей работы. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Управдоме Фрунзенского района, работа скорректирована для предотвращения распространения коронавируса.

Уборка подъезда

«Усилена работа по уборке подъездов. Ведется обработка средством «Белизна», которое содержит хлор. Все ремонтно-эксплуатационные подразделения, которые занимаются обслуживанием жилого фонда, работают в обычном режиме. Работает диспетчерская служба и аварийные бригады. Сотрудники, которым нужно производить работы в квартирах, выданы бахилы, маски, перчатки. При этом мы просим жителей вызывать сотрудников только если есть авария или протечка. Плановые работы лучше отложить, чтобы не подвергать опасности заражения себя и сотрудников коммунальных служб. Также мы просим жителей в случае вызова на дом сообщить, нет ли в доме больных или людей на карантине, которые вернулись из-за границы. Предупреждаем об ответственности за нарушение санитарного законодательства, разговоры в диспетчерской службе записываются», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Управдоме Фрунзенского района Ярославля.

На следующей неделе Управдом Фрунзенского района закроет линейные участки, которые ведут прием жителей. Выдача справок временно приостановлена. Стоит отметить, что закрыты в неделю выходных будут и государственные многофункциональные центры.

«Квитанции за жилищно-коммунальные услуги за март уже сформированы, в субботу жители их получат. Часть сотрудников управляющей компании переведены на удаленный режим работы. Это бухгалтеры, юристы. Освободили от работы с людьми всех сотрудников пенсионного возраста, которые входят в «группу риска». Также мы будем распространять на подъездах информацию о необходимости мер безопасности в условиях эпидемии», — рассказали в управдоме Фрунзенского района Ярославля.

Аналогичные меры предприняты в ГК «Альфа Групп», в которую входят управляющие компании Красноперекопского и Ленинского районов. Общение с клиентами переведено на дистанционную работу — через сайт, личный кабинет, электронную почту, ящики для приема заявлений. Повышенное внимание уделено уборке подъездов.

«В течение ближайшего месяца мы хотим дважды провести в домах генеральную уборку подъездов с хлоркой. Сотрудникам выдали средства защиты. Работа по обслуживанию домов не прекращается. Хотим обратить внимание жителей, что ряд мероприятий по безопасности невозможно остановить — например, проверку газового оборудования, вентиляции. Для этого требуется доступ в квартиру. Сотрудники имеют маски, бахилы, перчатки. Мы предпринимаем все меры для безопасности клиентов. Хотим поблагодарить всех своих сотрудников, которые самоотверженно работают в это непростое время», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «Альфа Групп».

Управляющие компании планируют и в дальнейшем корректировать свою работу в зависимости от мер, предпринимаемых властями.

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