Москва, , 13:59 — REGNUM Московский городской суд до 30 июня продлил срок ареста владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по делу о создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 июня 2020 года», — сообщили в суде.

Магомедовы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Также Магомеду Магомедову по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Третьему фигуранту дела, экс-главе строительной компании «Интекс» Артуру Максидову, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения»).

По версии следствия, обвиняемые причастны к организации преступного сообщества, похитившего из государственного бюджета денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей.