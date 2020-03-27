Богучар, Воронежская область, , 13:53 — REGNUM Один человек погиб и четверо получили ранения в результате автоаварии в Богучарском районе Воронежской области днём 27 марта. Об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 12:45 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo под управлением жителя Ставропольского края, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате на месте погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

На месте аварии работают сотрудники УГИБДД, обстоятельства и причины происшествия выясняются.