Саратов, , 13:40 — REGNUM В настоящее время на улице Горького в Саратове полиция оцепила здание областного правительства. Перекрыто движение от улицы Московской до улицы Кутякова. Сотрудники полиции останавливают всех, пытающихся пройти вниз по улице Горького.

Официально комментировать ситуацию правоохранители отказываются, ссылаясь на начальство.

«Отец, там взрывчатое вещество может быть. Тут проходить нельзя», — сказал один из полицейских прохожему пенсионного возраста, сообщает Взгляд-Инфо.

Само здание огородили сигнальной лентой, на месте работают кинолог с собакой, сотрудники служб экстренного реагирования. На прилегающих дорогах уже наблюдаются пробки.

В МВД по Саратовской области официальной информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейские задержали в Дагестане жителя города Буйнакска, подозреваемого в ложном сообщении о минировании машины.

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