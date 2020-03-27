Краснодар, , 13:20 — REGNUM О предотвращении террористического акта на территории Краснодара 27 марта официально сообщил центр общественных связей ФСБ России. По подозрению к подготовке теракта задержан гражданин России 1993 года рождения. В автомобиле задержанного оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство.

В гаджетах при обыске также была найдена переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которой высказывались намерения совершить теракт.

«По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение», — уточнили в ФСБ.

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