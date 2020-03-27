Москва, , 13:15 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на семью москвичей, и укравших у них 3 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию поступило заявление от 61-летнего жителя Москвы. Он сообщил, что при выходе из квартиры на него напали неизвестные мужчины в черных масках и, угрожая предметом, похожим на нож, завели внутрь квартиру, связали скотчем его и родственников, находившихся в квартире. После чего украли коллекцию монет и денежные средства, находящиеся в квартире.

Общий материальный ущерб составил 3 миллиона рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в возрасте от 39 до 50 лет на территории Москвы и Московской области. Похищенным они распорядились по своему усмотрению», — говорится в релизе.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 162 УК РФ («Разбой»).