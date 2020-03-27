Приштина, , 12:51 — REGNUM В сербских муниципалитетах Косов и Метохии нет заболевших коронавирусом. Об этом 26 марта сообщил на своей странице в «Инстаграме» директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич. При этом, по его данным, в албанских поселениях зарегистрировано 79 инфицированных.

По словам Джурича, в Косовской Митровице у четырех пациентов с признаками, похожими на симптомы коронавируса, были взяты мазки и отправлены на анализ, передает портал «Косово онлайн».

Джурич рассказал о том, что мобильные команды медиков в Грачанице осмотрели десять пациентов, у которых не подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее министр здравоохранения сепаратистского Косово Арбен Вития 26 марта сообщил, что первый гражданин излечился от болезни, вызываемой коронавирусом.

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