Джакарта, , 12:45 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что за последние сутки в стране скончались еще девять человек от коронавируса, сообщает Kompas.

Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии, заявил, что в общей сложности 87 человек скончались от коронавируса в Индонезии.

Известно также, что 46 человек смогли вылечиться от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии заявило, что число пациентов с положительным результатом на коронавирус в стране увеличилось до 1046 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявлено более 1000 случаев заражения коронавирусом