Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:18 — REGNUM На Ямале пьяный гражданин вымогал деньги у ребёнка побоями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что днём 4 февраля 2020 года в селе Антипаюта Тазовского района пьяный гражданин в поисках денег на алкоголь подошёл на улице к 10-летнему ребёнку и избил его. Затем потребовал отдать ему 500 рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»).