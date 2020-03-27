Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 11:54 — REGNUM На Ямале девушка из города Ноябрьска убеждает в своём блоге подписчиков в заражении COVID-19 от некого парня, который уехал за пределы ЯНАО. Мало того, ей в местной инфекционной больнице заявили, что она якобы третья заражённая только в этом городе. Историю о фейке сообщил «Ноябрьск 24».

Оперативный штаб ЯНАО по профилактике коронавируса ЯНАО опроверг данную информацию. На сегодня на Ямале нет заражённых COVID-19. Сама же девушка при личной встрече с журналистами стала отрицать свою причастность к блогу, заявляя, что аккаунт принадлежит её подруге.

Отмечается, что эта девушка не единственный распространитель ложной информации о ситуации с коронавирусом в регионе. Ранее полиция заинтересовалась другим фейком о пандемии в Ноябрьске. Его создал местный студент, сделав скриншот главной страницы сайта «Ноябрьск 24», отредактировал его, опубликовав шокирующую новость.