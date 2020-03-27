Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В одном из детских садов Калининского района Петербурга во время прогулки погиб трехлетний ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК по Петербургу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Из материалов уголовного дела следует, что в среду, 26 марта, в одном из детских садов в Калининском районе было обнаружено тело трехлетней девочки. По предварительным данным, ребенок получил травму во время прогулки на детской площадке.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Отметим, по данным телеканала «Санкт-Петербург», девочка задохнулась после того, как просунула голову между прутьями катальной горки, а ноги были без опоры. Воспитательница этого вовремя не заметила, а когда увидела, было уже поздно. Несмотря на попытки ее и медсестры оказать девочке первую помощь и откачать до приезда скорой помощи, ребенок скончался.

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