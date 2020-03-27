Лондон, , 11:48 — REGNUM В столице Великобритании, городе Лондон неизвестные похитили пять пистолетов агента 007 Джеймса Бонда. Об этом 27 марта сообщается в заявлении местной полиции.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено еще 23 марта в районе Энфилд — трое злоумышленников скрылись с места преступления, их поиски продолжается.

Как отмечают в полиции, украденные пистолеты были замечены в таких фильмах из серии о приключениях Джеймса Бонда, как «Живи и дай умереть», «Умри, но не сейчас», «Вид на убийство».

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