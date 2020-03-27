Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге 32-летний мужчина похитил 27-летнюю бывшую сожительницу, чтобы помириться с ней, после чего стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу­.

Из материалов уголовного дела следует, что утром 22 марта около одного из домов по улице Маршала Жукова 32-летний мужчина с применением физической силы посадил в свою «Ладу Приору» 27-летнюю бывшую сожительницу и попытался увезти к себе домой. Однако девушке удалось отбиться и сбежать.

В четверг, 26 марта 2020 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом попытался разрешить затянувшийся конфликт.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлен­ия, предусмотр­енного п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ «похищение­ человека».