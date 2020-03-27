Ярославль, 27 марта 2020, 11:26 — REGNUM В Ярославской области подтвержден еще один диагноз коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с болезнью.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого дня диагноз был подтвержден у одной пациентки, трое находились под подозрением. Все они были госпитализированы в инфекционную больницу Ярославля. Лаборатория в Москве подтвердила один из «сомнительных» тестов. Про заболевшего пока известно только то, что это мужчина.
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