Ярославль, , 11:26 — REGNUM В Ярославской области подтвержден еще один диагноз коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с болезнью.

Лаборатория Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого дня диагноз был подтвержден у одной пациентки, трое находились под подозрением. Все они были госпитализированы в инфекционную больницу Ярославля. Лаборатория в Москве подтвердила один из «сомнительных» тестов. Про заболевшего пока известно только то, что это мужчина.

«Инфекция выявлена у мужчины, который вернулся вместе с супругой из европейской страны. Еще до постановки окончательного диагноза, после предварительной положительной пробы, пациент был помещен в инфекционный бокс. Изолирована была и его супруга, хотя ее анализ показал отрицательный результат», — сообщили в ярославском управлении Роспотребнадзора.

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