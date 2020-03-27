Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Все силовые ведомства должны объединиться для борьбы с поджогами деревянных бараков в Екатеринбурге, заявил председатель гордумы Игорь Володин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.

До этого в городе произошли пожары в нескольких домах на Уралмаше и Эльмаше, а в ночь на 27 марта 2020 года сгорел дом в Пионерском микрорайне, где погибли семеро и серьёзно пострадал ещё один гражданин.

Ведомствам нужно скоординировать друг с другом свою работу в рамках единой межведомственной группы, считает спикер.

«Это позволит аккумулировать всю имеющуюся информацию силовых структур в этой группе, что будет способствовать более оперативному раскрытию данных преступлений», — сказал Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие возбудило уголовное дело по факту последнего инцидента. До этого следователи открывали уголовные дела по предыдущим пожарам.

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