Волгоград, , 11:00 — REGNUM 78 здоровых деревьев спилил браконьер в Николаевском районе Волгоградской области. Возбуждено уголовное дело, ущерб природе оценили почти в 400 тысяч рублей, сообщили 27 марта в пресс-службе регионального УМВД.

В незаконной рубке подозревают 32-летнего жителя села Левчуновка. Возле канала Заволжской оросительной системы он спилил 53 вяза и 25 берёз. Как подсчитали следователи, ущерб природе составил 378,6 тысяч рублей. Все деревья были здоровыми, их он продал местным жителям.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы сотрудников региональных полиции и УФСБ. Браконьеру грозит до семи лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.